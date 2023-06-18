Итальянская «Болонья» готовит полноценный трансфер хорватского полузащитника московского «Динамо» Николы Моро. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Источник отмечает, что в команде полностью довольны арендованным футболистом и намерены осуществить полноценный трансфер, не рассматривая вариант новой аренды.

Ранее спортивный директор «Болоньи» заявил о переговорах с «Динамо» по Моро. Действующий контракт хорвата с динамовцами рассчитан ещё на два года - до окончания сезона-2024/25.

В минувшем сезоне на счету игрока 28 проведённых за «Болонью» матчей в рамках Серии А и Кубка Италии. В них он отметился голом и пятью ассистами.

Завершила сезон «Болонья» в первой десятке Серии А - на девятом месте.