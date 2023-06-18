Алдонин рассказал, что мешает Мамаеву вернуться в футбол

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о своём бывшем одноклубнике Павле Мамаеве. Минувшей зимой этот 34-летний экс-футболист попрощался с карьерой игрока.

«Сейчас уровень нашего чемпионата слегка просел. Поэтому Мамаев смог бы вернуться в футбол, если бы ему позволяло здоровье и не мешали травмы. Он бы точно смог играть в РПЛ», - цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Напомним, что ранее в одном из интервью сам Мамаев мимолётно порассуждал о своём возвращении на футбольное поле, отметив, что это было бы забавным сценарием.