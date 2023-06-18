Ташуев заявил, что ждёт Карапузова в «Ахмате»

Наставник сенсационного грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что хотел бы продолжить работу с молодым российским полузащитником Владиславом Карапузовым.

Напомним, что по итогу удачного для «Ахмата» сезона (грозненцы заняли пятое место в РПЛ) Карапузов отправился в клуб, которому принадлежит – в московское «Динамо», так как выступал за «Ахмат» на правах аренды.

«Карапузов? Диалог ведётся. Как решат «Динамо» и Влад, мы его ждем в команде», - цитирует Ташуева пресс-служба «Ахмата».

В минувшем сезоне Карапузову удалось сыграть за «Ахмат» в 28 матчах, дважды он отличился голом, трижды – ассистом.

Стало известно, поедет ли Карапузов на сбор «Динамо»