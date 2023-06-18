Тарханов считает, что Мамаеву будет не трудно возобновить карьеру

Российский специалист Александр Тарханов считает, что Павел Мамаев может без труда вернуться на футбольное поле, если он этого сам, конечно, захочет.

«Его возвращение было бы нормальным, если он готов к этому. Не вижу здесь никакой проблемы, ведь он ещё не такой старый, чтобы не вернуться на поле», - цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Ранее Мамаев порассуждал на тему своего возможного возобновления карьеры. Напомним, что бутсы на гвоздь скандально известный бывший футболист повесил в 34 года – это случилось минувшей зимой. Последним клубом Мамаева до завершения карьеры были «Химки».