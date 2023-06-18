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Тарханов считает, что Мамаеву будет не трудно возобновить карьеру

18 Июня 2023 • 20:13 Комментировать

Российский специалист Александр Тарханов считает, что Павел Мамаев может без труда вернуться на футбольное поле, если он этого сам, конечно, захочет.

«Его возвращение было бы нормальным, если он готов к этому. Не вижу здесь никакой проблемы, ведь он ещё не такой старый, чтобы не вернуться на поле», - цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Ранее Мамаев порассуждал на тему своего возможного возобновления карьеры. Напомним, что бутсы на гвоздь скандально известный бывший футболист повесил в 34 года – это случилось минувшей зимой. Последним клубом Мамаева до завершения карьеры были «Химки».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Павел Мамаев
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