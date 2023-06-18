Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: На трансферном рынке «Факел» будет исходить из своих возможностей

18 Июня 2023 • 20:12 Комментировать

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«Будет ли рассматриваться зарубежный рынок? Будем исходить из своих возможностей. Нам удалось зимой привезти двух ребят из Болгарии. Считаю, один из них очень хорошо нам помог», — приводит слова Самедова Sport24.

По итогам сезона-2022/23 воронежский клуб финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и попал в стыковые матчи за право выступать в РПЛ в новом сезоне. В двухраундовом противостоянии «Факел» оказался сильнее красноярского «Енисея» (1:0, 2:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
20:31 · Россия. Премьер-лига
Алдонин рассказал, что мешает Мамаеву вернуться в футбол
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ташуев заявил, что ждёт Карапузова в «Ахмате»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Мамаеву будет не трудно возобновить карьеру
20:12 · Россия. Премьер-лига
Самедов: На трансферном рынке «Факел» будет исходить из своих возможностей
19:41 · Россия. Первая лига
Бородюк пожелал «Торпедо» вернуться в РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» провёл хорошую концовку, но это не конкурент «Зениту»
19:15 · Россия. Премьер-лига
В «Андерлехте» рассказали, делал ли клуб предложение «Спартаку» по Николсону
19:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева сообщил о начале переговоров с ЦСКА по новому контракту
19:07 · Россия. Первая лига
Хосонов покинул «Аланию» официально
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» подписала полузащитника сборной Армении официально
18:39 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что этим летом португальские футболисты прибудут в РПЛ: «Сделки уже есть»
18:28 · Россия. Премьер-лига
​У Кругового есть варианты в Европе
18:20 · Россия. Премьер-лига
​Быстров – об Игнатьеве в «Сочи»: «Последний шанс для отморозка»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Беленов покидает «Рубин»
18:14 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» хочет подписать Рыбуса, но клуб не обращался в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем