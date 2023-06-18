Самедов: На трансферном рынке «Факел» будет исходить из своих возможностей

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«Будет ли рассматриваться зарубежный рынок? Будем исходить из своих возможностей. Нам удалось зимой привезти двух ребят из Болгарии. Считаю, один из них очень хорошо нам помог», — приводит слова Самедова Sport24.

По итогам сезона-2022/23 воронежский клуб финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и попал в стыковые матчи за право выступать в РПЛ в новом сезоне. В двухраундовом противостоянии «Факел» оказался сильнее красноярского «Енисея» (1:0, 2:0).