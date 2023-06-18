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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Локомотив» провёл хорошую концовку, но это не конкурент «Зениту»

18 Июня 2023 • 19:27 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «красно-зелёных» в новом сезоне чемпионата России.

«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Авантюрно включать «железнодорожников» в число конкурентов, хотя концовка этого сезона у них получилась впечатляющая», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Локомотив» финишировал восьмым, однако весной выдал отличную беспроигрышную серию.

15 июля «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА в рамках Суперкубка России. Трофей будет разыгран в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Ольга Смородская
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