Смородская: «Локомотив» провёл хорошую концовку, но это не конкурент «Зениту»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «красно-зелёных» в новом сезоне чемпионата России.

«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Авантюрно включать «железнодорожников» в число конкурентов, хотя концовка этого сезона у них получилась впечатляющая», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Локомотив» финишировал восьмым, однако весной выдал отличную беспроигрышную серию.

15 июля «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА в рамках Суперкубка России. Трофей будет разыгран в Казани.