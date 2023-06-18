В «Андерлехте» рассказали, делал ли клуб предложение «Спартаку» по Николсону

В бельгийском «Андерлехте» прокомментировали слухи об интересе к форварду московского «Спартака» Шамару Николсону.

«Мы не реагируем на трансферные слухи. Вдобавок, можем отметить, что мы вообще не слышали ранее о таком футболисте применимо к «Андерлехту», — передает слова пресс-службы «Андерлехта» издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб предложил «Спартаку» пять миллионов евро за трансфер Николсона, но сам футболист отказался от данного перехода.

В сезоне-2022/23 ямайский нападающий забил четыре мяча и отдал два голевых паса в 27 матчах во всех турнирах.

Николсон отказался переходить в европейский клуб — известна причина