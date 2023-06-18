Агент Кучаева сообщил о начале переговоров с ЦСКА по новому контракту

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, поделился информацией о будущем футболиста.

«Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Константином Кучаевым», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

25-летний хавбек выступает за основную команду ЦСКА с 2017 года. В минувшей кампании Кучаев принял участие в 23 играх с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором шести ассистов.

Действующее соглашение игрока с «армейцами» рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 3 млн евро.