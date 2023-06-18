Полузащитник сборной Армении Артур Галоян пополнил состав новичка Российской премьер-лиги – калининградской «Балтики». О переходе 23-летнего игрока сообщает пресс-служба балтийцев.

Уроженец Москвы Галоян является выпускником академии столичного «Торпедо». Ранее в карьере он выступал за «Велес», прошлым летом перешел в «Аланию», вместе с кавказской командой в сезоне-2022/23 Первой лиги ему удалось занять третье место. Помимо этого, Галоян является игроком национальной сборной Армении.

В прошедшем сезоне за «Аланию» игрок провел 30 матчей, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Трудовое соглашение стороны игрока и клуба подписали на четыре года. По оценке Transfermarkt, сумма, заплаченная «Алании» балтийским клубом за игрока, составила 600 тыс. евро.

Напомним, ранее в «Балтике» объявили о переходе защитника немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. Калининградский клуб в грядущем сезоне впервые за 25 лет сыграет в элитном дивизионе российского футбола.