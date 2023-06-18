Агент сообщил, что этим летом португальские футболисты прибудут в РПЛ: «Сделки уже есть»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился информацией о возможном переезде португальских игроков в РПЛ.

«Думаю, что из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста. Возможно, даже из Испании. Сделки уже есть, и, возможно, в ближайшее время появятся и другие», — заявил Барбоза Metaratings.

Агент отметил, что португальский игрок прибудет в российский клуб с именем, но название команды он уточнять отказался.

Победителем минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги стал санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА завоевал серебро, бронзовые медали забрал «Спартак».