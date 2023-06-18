​У Кругового есть варианты в Европе

Защитник «Зенита» Данил Круговой имеет варианты с трудоустройством в Европе. 25-летний футболист находится на радарах сразу нескольких клубов из Турции. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

Отмечается, что Круговой хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате, плюс футболист рассчитывает на стабильную игровую практику.

Данилу Круговому 25 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 2,5 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 27 матчей, в которых не отмечался забитыми голами. «Зенит», напомним, стал чемпионом России пятый год подряд.