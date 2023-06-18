​Быстров – об Игнатьеве в «Сочи»: «Последний шанс для отморозка»

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров отреагировал на информацию о том, что Иван Игнатьев подписал контракт с «Сочи».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Игнатьев выступал за «Локомотив». В 27 матчах чемпионата и Кубка России Игнатьев забил пять голов.

«Последний шанс для отморозка», - с таких слов начал Быстров свою публикацию в телеграм-канале.

Экс-игрок сборной России напомнил, что Игнатьев несколько раз попадал в скандалы, хотя должен был тренироваться изо дня в день. Быстров считает, что в «Сочи» у Игнатьева не будет шансов, если он не будет ставить футбол на первое место в списке приоритетов.

«Отличный пример того, как можно из перспективного, одарённого футболиста превратиться в нечто позорное в очень короткие сроки. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», - написал Быстров в завершении.