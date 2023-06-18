Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Быстров – об Игнатьеве в «Сочи»: «Последний шанс для отморозка»

18 Июня 2023 • 18:20 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров отреагировал на информацию о том, что Иван Игнатьев подписал контракт с «Сочи».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Игнатьев выступал за «Локомотив». В 27 матчах чемпионата и Кубка России Игнатьев забил пять голов.

«Последний шанс для отморозка», - с таких слов начал Быстров свою публикацию в телеграм-канале.

Экс-игрок сборной России напомнил, что Игнатьев несколько раз попадал в скандалы, хотя должен был тренироваться изо дня в день. Быстров считает, что в «Сочи» у Игнатьева не будет шансов, если он не будет ставить футбол на первое место в списке приоритетов.

«Отличный пример того, как можно из перспективного, одарённого футболиста превратиться в нечто позорное в очень короткие сроки. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», - написал Быстров в завершении.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Быстров Сочи Иван Игнатьев трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
19:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева сообщил о начале переговоров с ЦСКА по новому контракту
19:07 · Россия. Первая лига
Хосонов покинул «Аланию» официально
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» подписала полузащитника сборной Армении официально
18:39 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что этим летом португальские футболисты прибудут в РПЛ: «Сделки уже есть»
18:28 · Россия. Премьер-лига
​У Кругового есть варианты в Европе
18:20 · Россия. Премьер-лига
​Быстров – об Игнатьеве в «Сочи»: «Последний шанс для отморозка»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Беленов покидает «Рубин»
18:14 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» хочет подписать Рыбуса, но клуб не обращался в «Спартак»
18:14 · Россия. Премьер-лига
​«Балтика» сообщила о переходе Жирова официально
18:07 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Пиняев может заиграть в европейском топ-клубе
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Врач рассказал о состоянии игроков «Локомотива»
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала трансфер Самошникова странным
17:35 · Россия. Первая лига
Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» будет бороться за выход в РПЛ
17:33 · Россия. Премьер-лига
Габулов высказался о давнем конфликте со Смоловым
17:26 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, поедет ли Карапузов на сбор «Динамо»
Все новости
Рекомендуем