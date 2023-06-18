Беленов покидает «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос о будущем голкипера команды Александра Беленова.

В комментарии для «Спорт-Экспресса» функционер сообщил, что 36-летний голкипер покидает казанский клуб этим летом.

«Беленов уходит из «Рубина», — сказал Сафонов.

В составе «Рубина» Беленов провел один сезон, в ходе которого появился на поле в трех матчах Первой лиги и в одной игре Кубка России. Стоит отметить, что трудовой договор вратаря с казанцами рассчитан до середины 2024 года.

По итогам прошлого сезона «Рубин» стал победителем Первой лиги и вернулся в элитный дивизион.