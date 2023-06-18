«Рубин» хочет подписать Рыбуса, но клуб не обращался в «Спартак»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос о возможном подписании защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Мы работаем в направлении Рыбуса. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент. Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

По сведениям источника, наставник «Рубина» Рашид Рахимов лично заинтересован в приглашении 33-летнего поляка. Отмечается, что Рыбус может заключить контракт с казанским клубом на один сезон с возможностью продления еще на один год.

В составе «Спартака» Рыбус провел 12 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одним ассистом.