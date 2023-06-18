Пресс-служба «Балтики» опубликовала видео, из которого исходит, что новичком команды стал защитник Александр Жиров. Об условиях контракта, подписанного 32-летним футболистом, пока ничего неизвестно.

На протяжении пяти последних лет Александр Жиров выступал в Германии за клуб «Зандхаузен». Теперь футболист возвращается на родину.

Напомним, что «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и вышла в Премьер-лигу. В топ-дивизионе российского футбола команда из Калининграда выступит впервые с 1998 года.

Отметим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.