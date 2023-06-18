Борис Игнатьев: Пиняев может заиграть в европейском топ-клубе

Футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о будущем нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Думаю, Пиняев может стать следующим россиянином, который заиграет в Европе на серьезном уровне. Будет здорово, если через какое-то время он перейдет в европейскую лигу», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Однако экс-тренер сборной России отметил, что сейчас Пиняеву нельзя останавливаться, футболисту необходимо продолжать прогрессировать.

18-летний Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив» прошлой зимой. В составе «железнодорожников» вингер забил два гола в 12 матчах.