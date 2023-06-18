​Врач рассказал о состоянии игроков «Локомотива»

Игорь Калюжный, главный врач «Локомотива», высказался о состоянии футболистов. Как известно, «железнодорожники» уже вышли из отпуска и прошли обследование.

«Команда подошла к обследованию в хорошем функциональном состоянии. График РПЛ таков, что пауза небольшая – всего две недели. При этом в последнюю неделю ребята уже готовили себя к нагрузкам и обследованию. Пауза небольшая, но ребята вышли отдохнувшими и готовыми к тренировочному процессу. Во время сборов у нас запланировано большое количество дополнительных обследований.

Состояние ребят оцениваю на «отлично». Они хорошо провели подготовительную неделю последнюю. Ждём хороших результатов на сборах», - сказал Калюжный на видео, которое было опубликовано на канале «Локомотива» в YouTube.