Габулов высказался о давнем конфликте со Смоловым

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался по поводу конфликта с Фёдором Смоловым на домашнем чемпионате мира.

Смолов ранее рассказывал о том, что после незабитого им пенальти в четвертьфинальной игре против Хорватии между ним и Габуловым чуть не началась драка из-за претензий вратаря.

«Эту тему я для себя закрыл. Более того, мы с Федей переписывались после этого интервью. Мне кажется, он всё-таки понял и осознал, что некоторые вещи нужно воспринимать и транслировать на общественность по-другому», - сказал Габулов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что сборная России в четвертьфинального домашнего чемпионата мира в 2018 году проиграла Хорватии по пенальти.