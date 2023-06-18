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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов высказался о давнем конфликте со Смоловым

18 Июня 2023 • 17:33 Комментировать

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался по поводу конфликта с Фёдором Смоловым на домашнем чемпионате мира.

Смолов ранее рассказывал о том, что после незабитого им пенальти в четвертьфинальной игре против Хорватии между ним и Габуловым чуть не началась драка из-за претензий вратаря.

«Эту тему я для себя закрыл. Более того, мы с Федей переписывались после этого интервью. Мне кажется, он всё-таки понял и осознал, что некоторые вещи нужно воспринимать и транслировать на общественность по-другому», - сказал Габулов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что сборная России в четвертьфинального домашнего чемпионата мира в 2018 году проиграла Хорватии по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Габулов Фёдор Смолов
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