Стало известно, поедет ли Карапузов на сбор «Динамо»

Роман Орещук, агент нападающего «Динамо» Владислава Карапузова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Владислав точно едет на сбор «Динамо», а дальше уже от него будет зависеть и от нового тренера»», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Агент отметил, у Карапузова сейчас есть действующий контакт с «Динамо», поэтому он не готов обсуждать возможный трансфер в «Ахмат».

Напомним, минувший сезон 23-летний вингер провел в грозненском клубе на правах аренды. В 19 матчах за «Ахмат» Карапузов смог забить два мяча и отдал три голевые передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.