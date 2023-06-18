​Колосков поддерживает ограничения для клубов УЕФА по зарплатам и трансферам

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о том, что в настоящий момент рассматривается возможность установления ограничений бюджета на зарплаты и трансферы для клубов, которые выступают в еврокубках. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков – почётный президент Российского футбольного союза.

«Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение», - сказал Колосков, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что самым дорогим в истории футбола остаётся трансфер Неймара. В 2017 году за переход бразильского форварда «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.