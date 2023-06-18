Пономарёв: ЦСКА принял верное решение, продлив контракт с Набабкиным

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на продление контракта защитником Кириллом Набабкиным с «красно-синими». Ранее ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с 36-летним футболистом на один год.

«Очень здравое решение «армейского» менеджмента. Набабкина можно называть живой легендой ЦСКА, как Акинфеева. Решение продлить контракт с ним – верное», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Набабкин принял участие в 32 играх с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ и стал обладателем Кубка России.