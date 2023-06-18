Нагорных — об игре Дзюбы: «Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о перспективах нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в следующем сезоне.

По мнению Нагорных, 34-летний футболист является одним из лучших игроков в истории современного российского футбола и готов к новым вызовам.

«Дзюба уже давно доказал, что он — звёздный российский футболист. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. За «железнодорожников» опытный форвард успел провести 13 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.