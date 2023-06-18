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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов ответил, чего ждёт от «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

18 Июня 2023 • 16:38 Комментировать

Бывший капитан московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, чего ждёт от «железнодорожников» в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В новом сезоне жду от «Локомотива» стабильной игры, без провалов. Потому что вторая часть чемпионата была супер», — заявил Билялетдинов порталу «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/23 «красно-зеленые» заняли восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. В ноябре прошлого года у «Локомотива» произошли серьезные изменения, в ходе которых новым главным тренером команды стал Михаил Галактионов. Под руководством 39-летнего специалиста «железнодорожники» провели 18 матчей во всех турнирах, в которых одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов
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