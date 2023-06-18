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Агент Сафонов — о признании Тюкавина лучшим игроком «Динамо»: «Награда заслуженная, болельщиков не обманешь»

18 Июня 2023 • 16:35 Комментировать

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о победе 20-летнего футболиста в голосовании за звание лучшего игрока команды по итогам минувшего сезона.

Агент считает, что его клиент заслуженно удостоился этой награды. Также Сафонов признался, что его не удивляет столь тёплое отношение болельщиков «бело-голубых» в Тюкавину, так как футболист является воспитанником «Динамо».

«На мой взгляд, награда заслуженная. Болельщиков не обманешь. Они ходят на игры, кто-то смотрит матчи по телевизору», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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