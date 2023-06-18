«РПЛ деградирует» — Динияр Билялетдинов

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«РПЛ деградирует. Все усреднилось. Если честно, не всех футболистов даже знаю. Если раньше в каждой команде выделялись 3-4 игрока, то сейчас все ровно», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Зенит», который оторвался от ЦСКА (2-е место) на целых 12 очков. Бронзовые медали забрал московский «Спартак». Обладателем национального Кубка стали «армейцы», команда Владимира Федова в решающей встрече оказалась сильнее «Краснодара».