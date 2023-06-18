​Иван Игнатьев подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Иван Игнатьев, который в сезоне 2022/2023 выступал за «Локомотив», продолжит карьеру в «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, 24-летний Игнатьев подписал контракт с «Сочи».

За «Локомотив» в прошедшем сезоне Игнатьев провёл 27 матчей, в которых забил пять мячей. Команда заняла восьмое место в чемпионате России. Что касается «Сочи», то южане завершили сезон Премьер-лиги на десятой строчке.

Напомним, что Иван Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара». Также – до «Локомотива» - он поиграл за «Рубин» и «Крылья Советов».