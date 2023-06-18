Динияр Билялетдинов уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о гегемонии «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Может кто-то подвинуть «Зенит»? Пока нет. Ресурс большой, игра стабильная. Ровный, без провалов, сезон», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России-2022/23. Таким образом, «сине-бело-голубые» стали чемпионами страны уже в пятый раз подряд.

15 июля в России откроется новый футбольный сезон. В этот день в Казани состоится матч за Суперкубок, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.