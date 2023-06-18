​Изидор рассказал, кто в «Локомотиве» научил его ругаться на русском

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос, кто научил его ругательным русским словам.

Напомним, что недавно Изидор в одной из социальных сетей в шутку оскорбил своего одноклубника.

«Это всё Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили - они мои лучшие друзья в «Локомотиве», - сказал Изидор, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Локомотив» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на восьмой позиции. В скором времени команда Михаила Галактионова начнёт подготовку к следующему сезону.