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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» хочет сохранить Титкова

18 Июня 2023 • 16:17 Комментировать

«Оренбург» намерен сохранить в своём составе полузащитника Николая Титкова, права на которого принадлежат «Локомотиву».

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент «Оренбург» ведёт активные переговоры с «железнодорожниками» о выкупе 22-летнего игрока. Отмечается, что сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне Титков провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 350 тысяч евро.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, опередив восьмой «Локомотив» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Николай Титков
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