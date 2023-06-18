«Оренбург» хочет сохранить Титкова

«Оренбург» намерен сохранить в своём составе полузащитника Николая Титкова, права на которого принадлежат «Локомотиву».

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент «Оренбург» ведёт активные переговоры с «железнодорожниками» о выкупе 22-летнего игрока. Отмечается, что сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне Титков провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 350 тысяч евро.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, опередив восьмой «Локомотив» на одно очко.