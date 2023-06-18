Самошников признался, что его хорошо приняли в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Илья Самошников ответил на вопрос о том, как его принял новый коллектив.

«Хорошо приняли в команде. Много с кем был знаком заочно, с кем-то успел сегодня познакомиться. Например, с Пиняевым. Лично с ним знаком не был, хотя и слышал о нем», — приводит слова Самошникова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее «железнодорожники» объявили о подписании трехлетнего трудового соглашения с 25-летним футболистом, который взял себе 77-й номер.

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на восьмой позиции в Российской премьер-лиге, сумев набрать 45 очков за 30 игр.