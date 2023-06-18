​Сборная России поздравила Капелло

В воскресенье, 18 июня, день рождения празднует Фабио Капелло. Известному итальянскому тренеру «стукнуло» 77 лет.

Своего бывшего тренера поздравила сборная России. Пресс-служба команды опубликовала ряд фотографий, которые были сделаны тогда, когда Капелло работал у руля российской сборной.

«С днём рождения, Дон Фабио!» - говорится в подписи к фотографиям.

Фабио Капелло тренировал сборную России в 2012-2015 годах. В 33 матчах под руководством итальянского специалиста команда добилась 17 побед при 11 ничьих и 5 поражениях.

Добавим, что сейчас сборную Росси тренирует Валерий Карпин.