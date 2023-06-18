Колодин сообщил, что Слуцкий собирается вернуться к тренерской работе

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин поделился комментарием о будущем экс-наставника «Рубина» и ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Если творчество Слуцкого нравится людям, почему им не заниматься? Но я слышал, что он собирается возобновить тренерскую карьеру», — заявил Колодин «РБ Спорту».

Напомним, 52-летний Слуцкий временно отошел от тренерской деятельности после ухода из казанского «Рубина» прошлой осенью. Специалист возглавлял клуб с 2020 года. На данный момент Слуцкий активно посещает различные футбольные и развлекательные шоу.

Ранее сообщалось, что в услугах тренера были заинтересованы «Динамо» и «Сочи», однако клубы сделали ставку на других наставников.