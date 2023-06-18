​Салихова высказалась о дебюте Айртона за сборную Бразилии

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об Айртоне, который раньше играл за «красно-белых».

«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критике во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе», - сказал Салихова, чьи слова приводит Metaratings.

Салихова отметила, что Айртон лояльно поступил со «Спартаком», не став пользоваться опцией ФИФА о разрыве контракта. Бразилец ушёл в аренду, а затем был продан во «Фламенго», что принесло московскому клубу деньги.

За «Спартак» Айртон провёл 108 матчей, в которых забил четыре гола.