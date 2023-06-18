Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2022/23. Об этом «бело-голубые» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

В минувшем сезоне 20-летний нападающий забил десять голов и стал автором семи результативных передач в 38 матчах с учетом всех турниров. Стоит отметить, что этот год стал самым результативным в карьере Тюкавина. Помимо этого, футболист поставил абсолютный рекорд «Динамо» по забитым мячам после выхода на замену.

В сезоне-2022/23 столичный клуб финишировал на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 баллов.