Агент рассказал, где хочет играть Гайч – форвард принадлежит ЦСКА

Агент Пабло Каро, который работает с нападающим Адольфо Гайчем, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Как известно, права на 24-летнего Гайча принадлежат ЦСКА. Вторую часть сезона 2022/2023 аргентинец провёл в «Вероне» на правах аренды.

«Адольфо хочет остаться в «Вероне». Мы должны подождать еще несколько дней. Скоро все станет известно», - сказал Каро, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Добавим, что «Верона» осталась в Серии А, обыграв «Специю» в матче плей-офф со счётом 3:1. Адольфо Гайч в 16 играх за «Верону» забил два гола и отдал один голевой пас.