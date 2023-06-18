Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Янбаев: «Гогниев — хороший тренер, в «Химках» у него просто не пошло»

18 Июня 2023 • 15:04 Комментировать

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев высказался об экс-главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве, который был отправлен в отставку в апреле нынешнего года.

Янбаев считает, что неправильно все неудачи подмосковной команды сваливать на тренера. Эксперт назвал Гогниева хорошим специалистом, выразив мнение, что на своём следующем месте работы он проявит себя лучше.

«У него просто не пошло в подмосковном клубе. Когда ему в следующий раз дадут шанс, он покажет хороший результат, как было с «Аланией». На тренера всегда всё вешают. Здесь он не показал результат — виноват, в следующий раз его команда хорошо выступит — молодец», — приводит слова Янбаева Metaratings.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Химки» заняли предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Ренат Янбаев Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Сборная России поздравила Капелло
15:43 · Россия. Премьер-лига
Колодин сообщил, что Слуцкий собирается вернуться к тренерской работе
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Салихова высказалась о дебюте Айртона за сборную Бразилии
15:26 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» допустили возвращение Абильдгора
15:24 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — лучший игрок «Динамо» в минувшем сезоне официально
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, где хочет играть Гайч – форвард принадлежит ЦСКА
15:04 · Россия. Премьер-лига
Янбаев: «Гогниев — хороший тренер, в «Химках» у него просто не пошло»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Янбаев считает «Локомотив» претендентом на чемпионство в новом сезоне РПЛ
14:55 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Рубина» высказался о возможном подписании Сутормина и Рыбуса
14:48 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» сообщили, что Терехова в казанской команде не будет
14:42 · Россия. Премьер-лига
Нагорных прокомментировал будущее Пиняева
14:34 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал Лантратова лучшим вратарём сезона
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Скауты клубов топ-лиг Европы просматривали Тикнизяна и Сперцяна
14:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный человек»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Вьештица: «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень»
Все новости
Рекомендуем