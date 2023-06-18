Янбаев: «Гогниев — хороший тренер, в «Химках» у него просто не пошло»

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев высказался об экс-главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве, который был отправлен в отставку в апреле нынешнего года.

Янбаев считает, что неправильно все неудачи подмосковной команды сваливать на тренера. Эксперт назвал Гогниева хорошим специалистом, выразив мнение, что на своём следующем месте работы он проявит себя лучше.

«У него просто не пошло в подмосковном клубе. Когда ему в следующий раз дадут шанс, он покажет хороший результат, как было с «Аланией». На тренера всегда всё вешают. Здесь он не показал результат — виноват, в следующий раз его команда хорошо выступит — молодец», — приводит слова Янбаева Metaratings.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Химки» заняли предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу.