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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Янбаев считает «Локомотив» претендентом на чемпионство в новом сезоне РПЛ

18 Июня 2023 • 15:03 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев оценил перспективы «красно-зелёных» в новом сезоне чемпионата России.

«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый тренер, они усилились. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку», — приводит слова Янбаева Metaratings.

Помимо этого, эксперт считает, что «железнодорожники» смогут составить конкуренцию «Зениту». «Локомотив» является претендентом на чемпионство в следующем сезоне, добавил Янбаев.

По итогам минувшего сезона столичный клуб занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ренат Янбаев
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