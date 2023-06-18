Спортивный директор «Рубина» высказался о возможном подписании Сутормина и Рыбуса

Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о возможности подписания Алексея Сутормина и Мацея Рыбуса.

«По Алексею ведутся переговоры, идет работа. Что касается Рыбуса, то мы двигаемся в направлении его подписания», — заявил функционер коллектива из столицы Татарстана, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Алексей Сутормин, выступающий за «Зенит» с 2019 года, мог присоединиться к «Рубину» в том же году. В 115 матчах за «сине-бело-голубых» Сутормин забил 13 голов, выиграв четыре золота Премьер-лиги. Рыбус в составе «Спартака» провёл 12 матчей в прошлом сезоне в рамках всех состязаний.