В «Рубине» сообщили, что Терехова в казанской команде не будет

«Рубин» решил отказаться от приглашения защитника «Сочи» Сергея Терехова. Об этом сообщил спортивный директор казанского клуба Эдуард Сафонов

Ранее сообщалось, что «Рубин» уже сделал предложение 32-летнему футболисту. Однако сегодня, 18 июня, Сафонов сообщил о том, что Терехова в Казани точно не будет.

«Терехова в нашей команде точно не будет», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» стал победителем минувшего розыгрыша Первой лиги и сумел выйти в РПЛ спустя год после вылета.

В прошедшем сезоне Терехов провёл за «Сочи» 31 матч, отметившись в них тремя результативными передачами.