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​Канчельскис – о «Динамо»: «Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры» эксклюзив

18 Июня 2023 • 14:45 Комментировать

Легендарный футболист сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

- Вы сказали, что составить конкуренцию «Зениту» могут только ЦСКА и «Спартак». Те же «Локомотив» и «Динамо» пока не в силах этого сделать?

- В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда всё встанет на свои места. А что взять с жуликов? Приходят временщики и всё. Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать. Пока «Динамо» не разберётся в своих внутренних проблемах, рано говорить о чем-то. Раньше там были классные специалисты - Газзаев и Сёмин, в «Спартаке» это был Романцев. Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они будут драться за них и продолжать уничтожать наш футбол. Весь наш футбол изрезали.

- К сожалению, приходится согласиться с вашим тезисом о ворах и дилетантах.

- Все всё видят, только почему-то никто ничего не говорит. Почему-то я говорю, а на меня смотрят как на врага народа и на врага футбола. Я говорю то, что вижу. Я как будто говорю, что на улице нет дождя, когда его действительно нет, а мне отвечают, что дождь есть. Проходимцы и жулики пинают наш футбол, хотя нам и так тяжело. Давайте определимся, чего мы хотим от этой жизни, и признаем свои ошибки. Только великие люди признают свои ошибки. Передо мной так однажды извинился Фергюсон. А наши люди в футболе не извиняются ни перед кем. А почему? Потому что они трусы. Знаете, трусишки такие. Есть у нас такие тренеры, которые только проигрывают, а на следующий день приходят на «Дом 2», так я называю «Матч ТВ», и рассказывают, как надо играть в футбол. Ты вчера всё проиграл, а ты приходишь на «Дом 2» и начинаешь там рассказывать о каких-то тонкостях. Нет в людях ни честности, ни совести!

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Канчельскис
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