Нагорных прокомментировал будущее Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о перспективах Сергея Пиняева в футболке «железнодорожников».

«На сегодняшний день мы не обсуждаем эти вопросы с игроком. Какое-то время Сергею еще нужно поиграть в России, получить базовую подготовку. Это большой футболист с большим будущим. У нас позиция — когда приходит время и есть хорошее предложение, нужно отпускать футболистов», — заявил функционер «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам Нагорных, Пиняев является уникальным футболистом, который будет развиваться в дальнейшем. Юрий отметил, что в клубе довольны тем, как форвард вписался в коллектив.

Напомним, что Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января нынешнего года. В футболке столичного коллектива нападающий забил один гол в десяти матчах.