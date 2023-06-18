Нигматуллин назвал Лантратова лучшим вратарём сезона

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию, которая сейчас сложилась с вратарями в российском футболе.

По итогам минувшего сезона Нигматуллин выделил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Матвея Сафонова («Краснодар») и Илью Лантратова («Локомотив»). «Железнодорожника» эксперт поставил на первую строчку в своём рейтинге.

«Я назвал лучшим вратарём Лантратова. Во-первых, он в моём бывшем клубе, во-вторых, он пришёлся ко двору, его действия очень помогли «Локомотиву» спасти ситуацию», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, Лантратов перешёл в «Локомотив» минувшей зимой из «Химок». В составе «красно-зелёных» 27-летний футболист успел провести 15 матчей, в которых пропустил 17 голов и в четырёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.