​Скауты клубов топ-лиг Европы просматривали Тикнизяна и Сперцяна

На днях в рамках отбора на чемпионат Европы встречались сборные Уэльса и Армении. На стадионе присутствовали скауты клубов топ-лиг Европы – АПЛ, Серии А и Бундеслиги.

Как сообщает на своих страницах sport24, в числе футболистов, которых просматривали скауты, были защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывают 23-летнего Сперцяна с европейскими клубами. Что до 24-летнего Тикнизяна, то появлялась информация об интересе к нему со стороны «Реала Сосьедад».

Напомним, что сборная Армении смогла обыграть Уэльс на выезде со счётом 4:2.