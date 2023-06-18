Мостовой: «Целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный человек»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что он не является фанатом «красно-белых».

«Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В общей сложности в составе «красно-белых» полузащитник провёл 138 матчей, забил 46 голов и отдал две результативные передачи.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 турах. В последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.