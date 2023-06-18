Бывший защитник «Спартака», «Ростова» и других команд РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичках РПЛ в лице «Рубина» и «Балтики».

Бывший игрок посоветовал «Пари НН» и «Факелу» укрепляться в летнее трансферное окно, чтобы не вылететь из РПЛ в следующем сезоне.

- «Рубин», наверное, вернётся в РПЛ надолго, но финансирование хорошее, и в городе любят футбол. Скорее всего, сделают из команды крепкого середняка для начала.

«Балтика» в последний раз 25 лет назад играла в Премьер-лиге, поэтому я бы не стал говорить о том, что она так просто останется в РПЛ. Да, там есть стадион с чемпионата мира, тренер Игнашевич. У «Балтики» будут обновления, возможно приобретут иностранцев и сделают ставку на них. Я думаю, будет что-то похожее на «Оренбург» - завезут латиноамериканцев, и на них будет ставка.

Что касается «Пари НН» и «Факела», я думаю, они будут усиляться, и у них есть понимание, что не будет таких команд, как «Химки» и «Торпедо», которые вылетят за семь туров до конца сезона. Поэтому одним и другим нужно укрепление. Если они провалят летнее трансферное окно, им будет тяжело», — сказал Дьяков.