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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Барбоза считает, что топ-клубы Европы захотят подписать Малкома

18 Июня 2023 • 13:56 Комментировать

Известный футбольный агент Паулу Барбоза дал комментарий по поводу будущего форварда «Зенита» Малкома.

Напомним, что в субботу Малком дебютировал за национальную сборную Бразилии.

«Малком сейчас у многих на слуху в Европе. Он дебютировал за сборную Бразилии, что повышает его вес в потенциальной сделке перехода игрока. Игра за сборную придаст Малкому ещё больше элитарного статуса. Думаю, многие топовые клубы в Европе будут разрабатывать предложения для получения Малкома у «Зенита», - сказал Барбоза, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В то же время Барбоза отметил, что за Малкому потенциальным покупателям придётся заплатить «Зениту» серьёзную сумму денег.

Как известно, Малком стал лучшим бомбардиром последнего чемпионата России. Бразилец записал на свой счёт 23 гола.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Малкома в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Паулу Барбоза трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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