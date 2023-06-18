«Болонья» сообщила о переговорах с «Динамо» по трансферу Моро

Футбольный функционер Джованни Сартони, который занимает пост спортивного директора «Болоньи», ответил на вопрос о том, вернется ли хавбек Никола Моро в московское «Динамо» по завершении срока аренды.

«Будущее Моро? В данный момент мы находимся в диалоге с «Динамо» по этому вопросу», - передает слова спортивного директора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Болонья» арендовала Моро летом прошлого года. В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.