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«Болонья» сообщила о переговорах с «Динамо» по трансферу Моро

18 Июня 2023 • 13:22 Комментировать

Футбольный функционер Джованни Сартони, который занимает пост спортивного директора «Болоньи», ответил на вопрос о том, вернется ли хавбек Никола Моро в московское «Динамо» по завершении срока аренды.

«Будущее Моро? В данный момент мы находимся в диалоге с «Динамо» по этому вопросу», - передает слова спортивного директора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Болонья» арендовала Моро летом прошлого года. В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Динамо Москва Никола Моро
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