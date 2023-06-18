Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних трансферных новостях «армейцев».

- ЦСКА объявил о выкупе Мойзеса у «Интернасьонала». Как восприняли эту новость?

- Очень положительно. В этом сезоне он был лучшим среди иностранцев и очень помог в центре обороны, хотя это была не его позиция. Поэтому продление логично. Я очень доволен этим.

- Можно назвать Мойзеса одним из самых сильных защитников нашего чемпионата?

- Один из лучших точно.

- Вы удивлены его успешному выступлению за ЦСКА, или ожидали этого?

- Нет, не ожидал. Он мощный, с хорошей скоростью, прыгучий. Давно у ЦСКА не было таких приобретений. Я доволен этим трансфером.

- ЦСКА также подлил контракт с Набабкиным. Как оцениваете эту новость?

- Тоже положительно. Всегда должен быть опытный игрок, который в любой момент может сыграть на любой позиции. Своим опытом Набабкин делится с молодыми ребятами. ЦСКА необходимы такие опытные защитники. Он ведь когда выходил на поле, тоже доказывал, что еще может принести пользу команде.

- То есть Кирилл нужен как дядька-наставник?

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- Конечно. Он умеет свести на нет все атакующие действия соперников.

- Пока не ясна судьба Гайча, который был в аренде в «Вероне». Он нужен ЦСКА, или лучше его отпустить?

- Надо опустить, если ЦСКА будет на кого-то претендовать, хотя бы на ребят уровня Кордобы или Конате. Мне кажется, лучше отдать предпочтение Заболотному, чем возвращать Гайча. Они однотипные футболисты. Зачем нужны два таких игрока? Он может пригодиться, только если играть в два нападающих. Но как показала практика, очень долго ждать, пока Гайч начнет себя проявлять. Тем более это иностранец. Легионеры должны быть на голову сильнее российских футболистов. Только тогда их стоит брать. Как тот же Мойзес. Он должен выделяться и приносить максимум пользы. А ждать чего-то и наигрывать не стоит. Я бы лучше Яковлева вернул.

- Такая же ситуация с Бистровичем, который может вернуться в команду из аренды. Что с ним делать дальше?

- Он же получил серьезную травму, и ему надо восстанавливаться. А после этого еще непонятно, принесет ли он пользу команде. Ясно, что если он принадлежит ЦСКА по контракту, то должен приехать, а потом с ним надо что-то решать. Там еще Сигурдссон где-то бегает, Эджуке. Но зачем они нужны? Может быть, лучше Бистровича отпустить по обоюдному согласию. С другой стороны, если он проявит свои лучшие качества, то может принести пользу. В ЦСКА нет полузащитников, которые обладают поставленным ударом. Он склонен к комбинационному футболу. Не понимаю, почему Бистрович не заиграл в ЦСКА. У него есть хорошие качества, но он почему-то их не проявил.

- Какие еще усиления ожидаете в ЦСКА?

- Нападающий просто необходим. Надо разбираться с Гайчем, Яковлевым или искать хорошего конкурента Чалову, чтобы он был мотивирован. Нужна полностью центральная линия. Нужны креативные люди, обладающие пасом, ударом, которые будут только обострять. Зделар и Мендес этим не отличаются. Есть и свои молодые ребята, но их надо наигрывать.

Елена Григорьевская