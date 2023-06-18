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Непомнящий - о детском турнире: «На финале было полторы тысячи болельщиков» эксклюзив

18 Июня 2023 • 13:03 Комментировать

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что принимал участие в организации детского турнира.

- Мы знаем, что недавно вы были в Омске. Расскажите, что вы там делали?

- Долгая история. Есть движение, которое называется «Крохабол». Оно нацелено на развитие дошкольного футбола. Я являюсь почётным президентом этого движения.

- То есть вы были на детском турнире?

- Да, именно так. В Новосибирске больше, чем в ста садиках, проходили эти соревнования. В манеже прошёл финал этого турнира, на трибунах было полторы тысячи болельщиков. Мамы, папы, бабушки и дедушки. Захватывающее интересное зрелище.

- Есть будущее у отечественного футбола?

- Думаю, что да (смеётся). Во всяком случае, дети заражены футболом, они горят желанием тренироваться. Плюс этого движения в том, что тренеры сами приходят в детские сады, а не дети приходят в спортивные секции. Родителям это очень нравится.

- Вы давно занимаетесь этим турниром?

- Второй год. Восторгаюсь организаторами. Движение есть уже в десяти регионов нашей страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий
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