Мамаев: «Будет смешно, если я решу вернуться»

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном возобновлении игровой карьеры. Хавбек объявил о завершении карьеры в феврале текущего года.

«Думаю, меня сейчас никто уже и не позовёт. Я занимаюсь своим делом, все это понимают. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться», - приводятся слова Мамаева на сайте телеканала «Матч ТВ».

Павлу сейчас 34 года. Его последним местом работы были подмосковные «Химки». Также он поиграл за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

В составе сборной России Мамаев провел 15 поединков, в которых не отметился результативными действиями.